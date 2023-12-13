Albüm: Xi, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ile Görüştü
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı, 12 Aralık 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından düzenlenen karşılama törenine katıldı, 12 Aralık 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)