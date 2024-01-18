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Çin'deki Saray Müzesi'nde El-Ula, Arabistan Harikası sergisi açıldı

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BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Saray Müzesi'nde geçen hafta "El-Ula, Arabistan Harikası" sergisinin açılış töreni yapıldı.

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Saray Müzesi'nde geçen hafta "El- Ula, Arabistan Harikası" sergisinin açılış töreni yapıldı. 230'dan fazla parça içeren sergi, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El- Ula kentinin güzelliklerini ve tarihini gözler önüne seriyor.

Çin'deki Saray Müzesi, eski uygarlıkların kültürel hazinelerini sergileyerek İpek Yolu'nun hikayesini anlatıyor.

An itibarıyla müzede sergilenmekte olan İran ve Suudi Arabistan'dan toplam 400'ü aşkın değerli kültürel eser, iki ülkenin zengin kültürel mirası ve sanatsal güzelliklerini Çinli sanatseverlerle buluştururken, medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi de teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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