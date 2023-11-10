Albüm: 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda En Son Teknoloji Ürünler Sergileniyor
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SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) çok sayıda gelişmiş yeni ileri teknoloji ürünü, teknolojisi ve hizmeti sergileniyor.
SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) çok sayıda gelişmiş yeni ileri teknoloji ürünü, teknolojisi ve hizmeti sergileniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel