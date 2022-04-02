SPOR Alanya Ultra Trail 2022'de ipi Fedrik Vancraeynest göğüsledi

ALİ DANAŞ/ ANTALYA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı takvimlerinde yer alan patika koşusu yarışı Alanya Ultra Trail'in en uzun mesafeli parkurunda ipi göğüsleyen sporcu Belçikalı Fedrik Vancraeynest oldu.

Cumartesi sabahı erken saatte start alan sporcular; İskele Meydanı, muz ve narenciye bahçeleri, Alanya Kalesi, Tarihi Alanya Tersanesi ve sahil şeridinden geçtiler. Argeus Travel & Events ile Ahmet Arslan tarafından, Merrell Türkiye'nin isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun en uzun mesafeli yarışında ilk 3'ler şu şekilde oluştu:

Merrell Alanya Ultra Trail Genel Klasman İlk 3: (saat.dakika.saniye.salise)

1. Fedrik Vancraeynest (Belçika) ? 10.23.08.79

2. Cevdet Alyılmaz (Türkiye) ? 10.50.55.02

3. Vehbi Bekar (Türkiye) ? 10.55.22.47

Alanya Ultra Trail Kadınlar İlk 3:

1. Ezgi Akdesir (İsviçre) ? 11.47.53.98

2. Itır Atadiyen (Türkiye) ? 13.39.51.31

3. Janet Cornelius (Almanya) ? 13.55.18.75

Organizasyon kapsamında yapılan diğer üç yarışın podyumları ise şöyleydi:

Taurus Mountain Marathon Genel Klasman İlk 3:

1. Amir Ahmadbeigi (İran) ? 05.07.45.58

2. Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) ? 05.08.32.01

3. Hamidreza Goudarzi (İran) ? 05.11.44.28

Taurus Mountain Marathon Kadınlar İlk 3:

1. Megan Erspamer (Amerika Birleşik Devletleri) ? 05.40.52.76

2. Aina Cusi Batlle (İspanya) ? 06.04.12.86 (Merrell Atleti)

3. Valentyna Horban (Ukrayna) ? 06.11.35.20

Keykubat Mountain Run Genel Klasman İlk 3:

1. Artem Kuftyrev (Rusya) ? 02.38.47.98

2. Egor Gavrilov (Rusya) ? 02.46.37.19

3. Hossein Niroomandi (İran) ? 02.49.12.27

Keykubat Mountain Run Kadınlar İlk 3:

1. Laia Montoya Garcia (İspanya) ? 03.08.42.87 (Merrell Atleti)

2. Maria Kolpakova (Rusya) ? 03.57.52.68

3. Ezgi Kar (Türkiye) ? 04.05.10.79

Alaiye Short Trail Genel Klasman İlk 3:

1. Mehmet Aydıngör (Türkiye) ? 01.55.35.65

2. Natalia Gyurten (Rusya) ? 01.59.13.77

3. Enes Erol (Türkiye) ? 02.04.43.00

Alaiye Short Trail Kadınlar İlk 3:

1. Natalia Gyurten (Rusya) ? 01.59.13.77

2. Anna Gavrilova (Rusya) ? 02.15.06.74

3. Nataliia Blagonravova (Rusya) ? 02.21.41.67

İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül törenleri ise Alanyalılardan büyük ilgi gördü. Bölgede atletizm dolu bir Cumartesi günü yaşanmasını sağlayan Alanya Ultra Trail'de 34 ülkeden 703 sporcu yarıştı.