Alanya'da polis denetimleri: 10 yat ve 30 gezi teknesi kontrol edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında 10 yat ve 30 gezi teknesi ile 17 iş yerini denetledi. İnsansız hava aracı ve deniz unsurları da kullanıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki uygulamada polis, 10 yat ve 30 gezi teknesi, 17 iş yerini denetledi. Denetimlerde insansız hava aracı (İHA) ile deniz unsurları da kullanıldı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı ve kullanımı ile mücadele kapsamında denetim yaptı. Alanya'da İskele mevkisi ve Barlar Sokağı'ndaki denetime insansız hava aracı (İHA), 2 deniz unsuruyla 20 ekipteki 100 personel katıldı. Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleriyle müşterek yapılan denetimde Alanya İskele mevkisinde 10 yat ve 30 gezi teknesine denetimler gerçekleştirildi. İncelemelerde 110 kişi sorgulandı, aranan 1 şüpheli yakalandı.

İskele mevkisi Barlar Sokağı'nda umuma açık 17 iş yeri denetiminde de 395 şahıs sorgulandı, 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi. (DHA)