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Alanya'da iş merkezinde çıkan yangın 4 iş yeri ve 1 otomobili kullanılamaz hale getirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın bitişiğindeki dükkanlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir iş merkezindeki dükkanda çıkan yangın bitişiğindeki dükkanlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi Cevdet Atilla Caddesi'ndeki 7 iş yerinin bulunduğu iş merkezinde çıktı. Dükkandan alev ve duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezindeki bir dükkanda başlayan yangında alevler bitişiğindeki berber, tekstil, butik ve deri olmak üzere 4 iş yeri ile 07 APC 741 plakalı otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ekipler, yangının elektrik prizine bağlı olan su ısıtıcısından çıktığını değerlendirirken detaylı inceleme başlattı. Yangın sonrası esnafı zarar gören dükkanları inceledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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