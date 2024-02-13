Alanya'da cinayet ve yağma suçlarından hükümlü yakalandı
Alanya ilçesinde cinayet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Murat Batan isimli hükümlü, 5 yıldır aranıyordu ve sahte kimlik kullanarak Alanya'da saklanıyordu. Yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, "cinayet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin öldürülmesi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla yağma suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Murat Batan'ın yeri tespit edildi.
Sahte kimlik kullanarak ilçede yaşadığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.