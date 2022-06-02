Akyaka'da 81 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı - Haberler

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı turistlik Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ormanda 81 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

İl Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyaka Mahallesi'nden Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler, 29 Mayıs'ta kaçak göçmenlerin içerisinde bulunduğu 5 minibüsü takibe aldı. Daha sonra ormanda durdurulan araçlarda yapılan aramada 81 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 6 Türk de gözaltına alındı. Ayrıca araçlardan 17 şambrel, 4 hava pompası, 1 şişme yelek ve 1 şişme bot ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri E.Ç., N. G., M. K., Ö. K., G.G., ile R. A. tutuklandı.