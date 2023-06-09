Akü hırsızları balıkçı esnafını canından bezdirdi

Teknelerdeki aküyü çalıp mazotu boşaltan hırsızlar balıkçıların hayatını da tehlikeye atıyor

Teknede mazot olmadığını bilmeyen balıkçılar denizin ortasında mahsur kalma tehlikesi yaşıyor

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçı barınağındaki teknelerden çalınan aküler, balıkçı esnafını canından bezdirdi. Her gün akülerini araçlarında taşıyan esnaf, son çare zincirle demir kaynatarak hırsızlık olaylarına önlem almaya çalışıyor. Teknedeki yakıtları da boşaltan hırsızlar, hortumdaki yakıtla açılan balıkçıları denizin ortasında mahsur kalma riskiyle de karşı karşıya bırakıyor.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent balıkçı barınağında yaşanan akü hırsızlığı ile başa çıkamayan esnaf, gün sonunda aküleri söküp eve götürmeye başladı. Bütün gün balıkçı barınağında çalışan balıkçılar, akşam olup ağları topladıktan sonra akülerini araçlarına koyup öyle evin yolunu tutuyor. Teknelerde aküyle birlikte yakıt depolarını bile boşaltan hırsızlardan bıktıklarını söyleyen Mustafa Çiçek, "Teknemizdeki akülerimizi, yakıt depolarımıza varıncaya kadar mazotumuzu boşaltmışlar. Bu arada biz depolarımızı kontrol etmeden denize çıkmış olsak, hortumda kalan mazotla biz ancak boğazı geçerdik ve denizin ortasında kalabilirdik ve hayati tehlikemiz olabilirdi" dedi.

Yaşanan hırsızlık olaylarının dayanılmaz hale geldiğini ve geceleri dahi teknelerini kontrol etmeye geldiklerini belirten Çiçek, "Yakın günde kardeşimi kaybettim. Bu sırada gelemeyeceğimizi bildikleri için teknemizdeki akülerimizi, yakıt depolarımıza varıncaya kadar mazotumuzu boşaltmışlar. Bu arada biz depolarımızı kontrol etmeden denize çıkmış olsak, hortumda kalan mazotla biz ancak boğazı geçerdik ve denizin ortasında kalabilirdik ve hayati tehlikemiz olabilirdi. Artık her gün yanımızda akü getirip götürmekten yıldık. Zincirlerle motor kısmını kilitledik ama onu da kırıp açtılar. Şimdi de aküyü tahtaya sabitledik ve etrafına demir kaynattık. Bir de bu şekilde deneyeceğiz. Geceleri de gelip arada kontrol etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu olay dayanılmaz bir duruma geldi. Çünkü birkaç gün arayla bu hırsızlık olayları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Balıkçı eşine destek verip yardımcı olmak için eşiyle balıkçılığa başladığını belirten Kamile Çiçek, "Eşime yardımcı oluyorum bu işte. Bu bölgeye bir kamera takılsa kimin gelip gelmediği belli olur. Burada herkes ekmek davası için geliyor. Herkes mücadele ediyor. Bu aküyü kimse bedava alıp takmıyor. Buraya güvenlik kameraları takılmasını istiyoruz. Ben eşime destek olmak için çocuklarımı bırakıp buraya geliyorum. Zaten acımız vardı, bir de bu olayı duyunca şok geçirdik. Biz acımıza ağlarken, bir de bize aküler çalınmış dediler, bunu da yaşattılar bize, çok üzüldük" diye konuştu.

Bir başka balıkçı esnafı Salih Tosun, "Yaklaşık 15 gün önce sabah saat 04.30'da ben gittikten sonra çalınmış akümüz. Bu olaydan bir hafta sonra 4 akü daha çalındı. Daha önce kışında çalınmıştı gittik emniyete ifade verdik, bir şey çıkmadı. Artık bir önlem alınması şart. Yaklaşık 7 kişinin aküsü çalındı. Kamera taktıralım diyoruz ama ne derece faydalı olur bilemiyoruz. Gündüz arabama alıyorum aküyü çalmasınlar diye hiç güven kalmadı" şeklinde konuştu.