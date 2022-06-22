Akşener: "(Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme) Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki partililer Gazeteci Nazmi Bilgin'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salondaki partililer
Gazeteci Nazmi Bilgin'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
AA / İhsan Can - Güncel