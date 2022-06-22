Akşener: "(Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme) Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır" - Haberler

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Akşener: "(Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme) Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır"

AA - İhsan Can - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki partililer Gazeteci Nazmi Bilgin'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salondaki partililer

Gazeteci Nazmi Bilgin'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

AA / İhsan Can - Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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