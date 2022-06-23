Akşener'den Erdoğan'a: "Şimdi Kendi Maaşına da Yüzde 40 Zam Yapıyor, Geçinemiyor… 140 Bin Lira ile Geçinemiyor, Ne Yapsın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ Malkara'da; "Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. O kadar çok çok… 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın" dedi. Bir yurttaş Akşener'e; "Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın" diye seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Akşener, bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yurttaşlara seslendi.

"HANİ TAYYİP BABA NEREDE? NE OLURSUNUZ, ÖLÜYORUZ ARTIK, BİZİ KURTARIN"

Konuşması sırasında Akşener'in mikrofon uzattığı bir yurttaş "Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Akşener, "İşte bu da emekli bir ablamız. 2 bin 500 lira maaş alıyordur 2 bin 500 liralık maaşla et de alamaz, elektrik parası da ödeyemez, hiçbir şey yapamaz" karşılığını verdi.

"ŞİMDİ KENDİ MAAŞINA DA YÜZDE 40 ZAM YAPIYOR, GEÇİNEMİYOR. 140 BİN LİRA İLE GEÇİNEMİYOR, NE YAPSIN?"

Bir başka yurttaşın "Belediye Başkanımız ondan daha çok yardım yapıyor" sözlerine Akşener şu yanıtı verdi:

"Kızım, Cumhurbaşkanı'nın çok derdi var. O kadar çok çok… 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın? 13 uçak var. İtibardan tasarruf olmaz. Senin çocuğun işsiz, 5 maaş alan, 10 maaş alan danışman var. Bu reva mı kardeşim? Elbet haram olsun, zıkkım olsun.

Bu sene Nisan ayında son gübre atılacaktı, atılamadı. İlaç atılacaktı, atılamadı. Anadolu'yu geziyorum ben, tarlaların aralarından geçiyorum, yabani otlar sarmış, ekinlerin boyu küçücük. Ağlayarak gebe hayvanını kesime gönderdiğini söyleyen besici gördüm, ağlayarak süt ineğini kesime gönderen süt üreticisi gördüm, ağlayarak 'bu sene ekin alamayacağız' diyen çiftçi gördüm. O dükkanların içinde ağlayarak bu gece ne pişireceğini bilmeyen kadınlar gördüm. Asgari ücretle çocuğunu okutmak konusunda ne yapacağını bilemeyen babalar gördüm.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK"

El ele, kalp kalbe verip bu harami düzeni, demokrasiyle, oylarınızla, sandıkta emekli edeceğiz inşallah. Ondan sonra da en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret zamlarla karşılaştığı zaman eğilmeyecek, bükülmeyecek derecede olacak. Hepimizin cebinden aldı Hariri'nin cebine koydu. Buna karşılık çiftçinin Nisan ayındaki gübresini bedava verebilirdi, vermedi. Bu bir harami düzendir. Bu bir haram düzenidir. El ele verip birlikte bitireceğiz."

Akşener'in "Ayda kaç satıyordunuz şimdi kaç" sorusuna bir esnaf; "Şu anda çeyreğe düştü satışlarımız. Tek kişiyim, işler durgun" diye yanıt verdi.

"BU DÜKKAN AYAKTA DURSUN DİYE BOĞAZIMIZDAN KISIYORUZ"

Akşener'in "İşler nasıl" sorusuna bir esnaf şu yanıtı verdi:

"İşlerimiz, kör topal gidiyor. Muhtemelen asgari ücretten az alıyoruz, bu dükkan ayakta dursun diye boğazımızdan kısıyoruz. Zaten pandemi iki sene bizi mahvetti. Ekonomiden başka bir şey konuştuğumuz yok. Eskiden nerede akşam orada sabah eşimle çok gezdik. Şimdi olmuyor benzin parasını düşünüyoruz, 30 yaşında bize bunları düşündürttüler."

Bir kuyumcu ise Akşener'e; "İç açıcı değil, 1-2 tane müşteri geldi. Çeyrek altın veya gram altın satıyoruz. Ufak tefek şeyler" diye dert yandı.

ANKA / Güncel