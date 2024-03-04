Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslarla ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında Dr. Vahdi Yamalık Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı ve alışverişi yapılacağı yönünde bilgiler elde etti.

Caddeyi takibe alan polis ekibi, daha önce haklarında uyuşturucudan işlem yapılan E.Ç. ve H.O'nun sokakta oturduğunu gördü.

Polisi fark eden E.Ç. cebinden bir paket attı. E.Ç'nin attığı pakette 11 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 10 sentetik hap, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 1280 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.Ç. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek" suçlarından işlem yaparak serbest bırakıldı.