Akşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı ve belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 33 litre sahte içki ele geçirildi ve gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem yapıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişe içerisinde 33 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.D, İ.A. ve N.B. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.