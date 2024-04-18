Akşehir'de Elektrik Direğine Çarpan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, ancak yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yümel Şahin (62) idaresindeki 45 ZC 1184 plakalı hafif ticari araç, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Şahin ile araçtaki Fatih Çiftçi (54) ve Ali Köse (68) ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Köse, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.