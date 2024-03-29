Akşehir'de avukatı silahla yaralayan şüpheliler tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukatı silahla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart'ta Yarenler Mahallesi'nde avukat Aydın Ceylan'ı silahla bacağından yaraladıktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, güvenlik kamera kayıtları ve aracın plakasından, şüphelilerin Mersin'e kaçtığını tespit etti.
Ekipler, yürüttüğü soruşturma neticesinde, şüpheliler Aziz U. (20) ve Fırat Ö'yü (19) Mersin'de gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.