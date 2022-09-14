Polonya'da GPS cihazı takılan leylek Aksaray'da bitkin halde bulundu

Aksaray'da jandarma ekipleri, Polonyalı bilim adamları tarafından leyleklerin göç yollarının belirlenmesi amacıyla üzerine GPS takip cihazı bağlı leyleği yorgunluktan uçamayınca yolda bitkin bir halde buldu. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde devriye atan jandarma ekipleri, yol kenarında bir leyleğin olduğunu fark etti. Bunun üzerine leyleğe kontrol amaçlı yaklaşan jandarma ekipleri, leyleğin yorgun ve bitkin olduğunu fark ederek durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çevre jandarma timleri, leyleği muhafaza altına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmesi için jandarma ekipleri tarafından Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi. Leyleği inceleyen jandarma ekipleri kuşun üzerinde takılı bir GPS takip cihazı olduğunu fark etti. Leyleği almak için gelen Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri yapılan incelemeler sonucunda leyleğe Polonyalı bilim adamları tarafından leyleklerin göç yollarının belirlenebilmesi amacıyla GPS cihazı takıldığını tespit etti. Muhafaza altına alınan leylek tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.