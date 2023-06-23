AKP Grup Başkanı Güler, Güney Kore Heyetini Ağırladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kore Ulusal Meclisi Busan’ın 2030 Dünya Fuarı Teklifini Desteklemek İçin Özel Komitesi Başkanı Park Jae-Ho ve beraberindeki komite heyetini, TBMM'deki makamında ağırladı. Güler, "Asya’nın en doğusundaki Kore ile yine Asya’nın en batısındaki Türkiye arasındaki bu dostane yakın iş birliğinin her türlü ticari, kültürel ve sanayi alanlarındaki iş birliğinin çok daha ileriye götürülmesi dünya barışının, dünyanın bir hoşgörü ve özgürlük ortamında yaşaması adına çok anlamlı bir göstergedir" dedi. Park Jae Ho da "İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret ettik. Bir de bu pazar günü Kore Savaşı’nın başlamasının yıl dönümü. Ulus’taki Kore Parkı’nı ziyaret ettik. Orada Kore gazileri ile bir araya geldik, saygı duruşunda bulunduk. Biz Türkiye’nin asker göndermesi sayesinde şimdi tamamen özgür, demokratik bir ülke olduk. Hatta ekonomi açısından da baya bir kalkınmış, gelişmiş bir ülke haline geldik. Bu, Türkiye’nin asker göndermesi olmasaydı olmazdı” diye konuştu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kore Ulusal Meclisi Busan'ın 2030 Dünya Fuarı Teklifini Desteklemek İçin Özel Komitesi Başkanı Park Jae-Ho ve beraberindeki komite heyetini, TBMM'deki makamında ağırladı. Güler, "Asya'nın en doğusundaki Kore ile yine Asya'nın en batısındaki Türkiye arasındaki bu dostane yakın iş birliğinin her türlü ticari, kültürel ve sanayi alanlarındaki iş birliğinin çok daha ileriye götürülmesi dünya barışının, dünyanın bir hoşgörü ve özgürlük ortamında yaşaması adına çok anlamlı bir göstergedir" dedi. Park Jae Ho da "İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettik. Bir de bu pazar günü Kore Savaşı'nın başlamasının yıl dönümü. Ulus'taki Kore Parkı'nı ziyaret ettik. Orada Kore gazileri ile bir araya geldik, saygı duruşunda bulunduk. Biz Türkiye'nin asker göndermesi sayesinde şimdi tamamen özgür, demokratik bir ülke olduk. Hatta ekonomi açısından da baya bir kalkınmış, gelişmiş bir ülke haline geldik. Bu, Türkiye'nin asker göndermesi olmasaydı olmazdı" diye konuştu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün Meclis'te Güney Kore'den gelen milletvekili heyetini ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'yi ağırladı.

Güler, Güney Kore heyetini, Korece "Merhaba" diyerek karşıladı.

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ DESTEĞİYLE BERABER 1952 YILINDAN İTİBAREN BÜYÜK BİR DOSTLUĞUN VE KARDEŞLİĞİN KURULMASINA VESİLE OLDU"

Abdullah Güler görüşmede "Kore'den ülkemize misafir olarak gelen değerli Kore parlamento heyetini Gazi Meclis'imizde ağırlamaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çok değerli büyükelçimiz sayın Lee'yi ve beraberindeki misafir heyeti saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Kore Türkiye arasındaki derin dostluk bağları özellikle Kore'nin bağımsızlık savaşındaki Türkiye'nin askeri desteğiyle beraber 1952 yılından itibaren büyük bir dostluğun ve kardeşliğin kurulmasına vesile oldu. 1957 yılında başlayan ilişkilerimizin inşallah bu sene 66'ncı yılını; geçen sene 65'inci yılını çok güzel etkinliklerle kutlanmıştı. Bu sene inşallah 66'ncı yılında güzel dostluk örnekleriyle, etkinlikleriyle kutlamayı arzu ediyoruz" dedi.

"464 MEHMETÇİĞİMİZİN MEZARLARI KORE'NİN BUSAN ŞEHRİNDEKİ ŞEHİTLİKTE BULUNUYOR"

Kore ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerine değinen Güler, "464 Mehmetçiğimizin mezarları Kore'nin Busan şehrindeki şehitlikte bulunuyor. Bu ilişkilerimizin de kardeşliğimizin de ne kadar önemli olduğunun bir nişanesi olarak özel bir anlamı olarak oradaki ilişki merkezimiz olarak hayatiyetini devam ettiriyor. İki ülke arasındaki savunma sanayinden ulaştırma, altyapı ve üstyapı inşaatlarından kültürel etkinliklere kadar birçok alanda iş birliklerimiz mevcuttur. Ülkemizin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu büyük üstyapı yatırımlarından, özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul'daki Avrasya köprüsü bunun en önemli iş birliğimizin sonuçları olarak iki ülke arasındaki bu iş birliğinin daha önemli hale geleceğinin göstergesi olarak şu an ülkemizde halkımızın kullanımına sunulmuştur" diye konuştu.

"DÜNYANIN BİR HOŞGÖRÜ VE ÖZGÜRLÜK ORTAMINDA YAŞAMASI ADINA ÇOK ANLAMLI BİR GÖSTERGEDİR"

Güler şunları söyledi:

"Asya'nın en doğusundaki Kore ile yine Asya'nın en batısındaki Türkiye arasındaki bu dostane yakın iş birliğinin her türlü ticari, kültürel ve sanayi alanlarındaki iş birliğinin çok daha ileriye götürülmesi dünya barışının, dünyanın bir hoşgörü ve özgürlük ortamında yaşaması adına çok anlamlı bir göstergedir. Özellikle yakın bölgemizdeki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bütün dünyaya gösterdiği şekliyle Kore ve Türkiye arasındaki bu dostane ilişkilerin yakın iş birliğinin bu tür bölgesel savaşlarda ve bölgesel krizlerde de önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum."

"ARAMA KURTARMA EKİBİNİN HER BİR FERDİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkilen iki büyük depremde Kore'nin yardımlarını, desteklerini hatırlatan Güler, "Bu deprem anından itibaren sayın büyükelçimizin ve Kore halkının bize göstermiş olduğu bu yakın ilgiyi, desteği şükranla anmak istiyorum. Depremin ilk gününden itibaren özellikle Kore arama kurtarma ekiplerinin ülkemize gelmiş olması ve Hatay bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde çok ciddi çabalarına, gayretlerine şahit olduk. Ben hepsine ayrı ayrı gelen heyete, çalışan arama kurtarma ekibinin her bir ferdine çok teşekkür ediyorum. Ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum" sözleriyle teşekkürlerini iletti.

"ANKARA'NIN RESMİ KURUMLARINDAN İLK OLARAK ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİK"

Kendilerini kabul ettikleri için Abdullah Güler'e teşekkür eden 2030 Dünya Fuarı Teklifini Desteklemek İçin Özel Komitesi Başkanı Park Jae-Ho, "Siz, eskiden dostluk grubu başkanı olduğunuz için Kore ile ilgili benden daha çok bilgiye sahipsiniz. O yüzden benim bir şey anlatmama gerek yok. Biz Meclis içerisinde kurulan Busan EXPO özel komisyon üyeleriyiz. Biz de şimdi Ankara'nın resmi kurumlarından ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettik. Bir de bu pazar günü Kore Savaşı'nın başlamasının yıl dönümü. İki gün kaldı. Biz de şimdi gelmişken Ulus'taki Kore Parkı'nı ziyaret ettik. Orada Kore Gazileri ile bir araya geldik, saygı duruşunda bulunduk" dedi.

"BİZ TÜRKİYE'NİN ASKER GÖNDERMESİ SAYESİNDE ŞİMDİ TAMAMEN ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLDUK"

Park Jae-Ho, 1952 yılındaki Kore Savaşı'na Türkiye'nin asker göndermesini hatırlatırken, "Biz Türkiye'nin asker göndermesi sayesinde şimdi tamamen özgür, demokratik bir ülke olduk. Hatta ekonomi açısından da baya bir kalkınmış, gelişmiş bir ülke haline geldik. Bu, Türkiye'nin asker göndermesi olmasaydı olmazdı" diye konuştu.

"ABDULLAH BAŞKANIM BİZİM ÜYEMİZ DEĞİL FAHRİ BAŞKANIMIZ BUNDAN SONRA DA"

Gelecek dönemde Kore Türkiye Dostluk Grubu'na başkanlık yapacak ismin AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya olduğunu söyleyen Abdullah Güler, sözü Kaya'ya bıraktı. Kaya, "Abdullah Başkanım bizim üyemiz değil fahri başkanımız bundan sonra da. Onun başlattığı iş birliği, çalışmaları sizlerle, büyükelçimizle, dostluk grubu üyelerimizle ileriye götüreceğiz inşallah" temennisinde bulundu.