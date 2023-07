Akmerkez'de açık hava sinema gösterimleri başlıyor. Her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek açık hava sinema gösterimleri 19 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Sinema eleştirmenlerinden övgü alan yapımları ve vizyonda yer alan filmleri beyazperdeye taşıyacak sinema etkinliği, 19 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21: 00'da üç dalda Oscar adayı The Whale / Balina filmi gösterimi ile açılışını yapacak. Yine aynı hafta, 21 Temmuz Cuma günü, Spider-Man: Across the Spider-Verse filmi izleyicilerle beyazperde de buluşacak. Ödüllü yapımların da yer aldığı programda 26 Temmuz Çarşamba günü Kurak Günler, 28 Temmuz Cuma günü Avatar: The Way of Water, 2 Ağustos Çarşamba günü Daliland / Dali Diyarı, 4 Ağustos Cuma günü Aftersun / Güneş Sonrası, 9 Ağustos Çarşamba günü Official Competition / Resmi Yarışma gösterilecek. 12 Ağustos Cuma günü, merakla beklenen Barbie film gösterimiyle etkinlik sona erecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Akmerkez Sinema Güncel Haberler