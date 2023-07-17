Akmerkez'de Açık Hava Sinema Gösterimleri Başlıyor
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Akmerkez Üçgen Teras'ta her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek açık hava sinema gösterimleri 19 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerde özel seçki filmler izleyicilere sunulacak.
Akmerkez'de açık hava sinema gösterimleri başlıyor. Her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleşecek açık hava sinema gösterimleri 19 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Sinema eleştirmenlerinden övgü alan yapımları ve vizyonda yer alan filmleri beyazperdeye taşıyacak sinema etkinliği, 19 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21: 00'da üç dalda Oscar adayı The Whale / Balina filmi gösterimi ile açılışını yapacak. Yine aynı hafta, 21 Temmuz Cuma günü, Spider-Man: Across the Spider-Verse filmi izleyicilerle beyazperde de buluşacak. Ödüllü yapımların da yer aldığı programda 26 Temmuz Çarşamba günü Kurak Günler, 28 Temmuz Cuma günü Avatar: The Way of Water, 2 Ağustos Çarşamba günü Daliland / Dali Diyarı, 4 Ağustos Cuma günü Aftersun / Güneş Sonrası, 9 Ağustos Çarşamba günü Official Competition / Resmi Yarışma gösterilecek. 12 Ağustos Cuma günü, merakla beklenen Barbie film gösterimiyle etkinlik sona erecek.