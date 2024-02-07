Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Helva Dağıttı
Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler için helva dağıttı. Oda binası önünde düzenlenen helva dağıtımına, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler için helva dağıttı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Kadın Esnaf Kurulu Üyesi ve Akhisar Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Pınar Gören, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Akhisarlı esnafın depremin ardından bölgeye yardım için çalışma başlattığını hatırlatan Gören, "Antalya Samandağ bölgesinde, Akhisarlı esnaflarımızdan temin ettiğimiz malzemeler ve mobil araçlarla günlerce yemek ikramında bulunduk." dedi.
Oda binası önünde düzenlenen helva dağıtımına, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.