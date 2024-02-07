Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Depremzedelerle Buluştu

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında ilçede görev yapan depremzede öğretmenlerle okullarında bir araya geldi.

Erdem, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin depremlerin ardından yardım seferberliğinde önemli bir rol üstlendiklerini belirten Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 22 kişilik teknik ekibin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Adıyaman'a gittiğini hatırlattı.

Erdem, Akhisar'dan gönderilen sobalar ve üretilen tulumlar gibi yardımların depremzedelere ulaştırıldığını, ayrıca okul aile birlikleri ve Akhisar Sanayi ve Ticaret Odası'nın destekleriyle 230 depremzede öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığını vurguladı.

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin, Adıyaman Gölbaşı'nda depremzede çocuklarla bir araya geldiğini belirten Erdem, toplanan 458 bin 525 liranın AFAD hesabına yatırıldığını belirtti.