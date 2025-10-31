Akfen Gönüllüleri, İstanbul Maratonu'nda Gençler için Koşacak

AKFEN Holding'in gönüllü çalışan grubu Akfen Gönüllüleri, bu yıl 2 Kasım'da pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) Geleceğin Liderleri Projesi için koşup yardım toplayacak.

Akfen Gönüllüleri, TİKAV'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan eğitim ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmakta zorluk çeken 64 bursiyere çeşitli eğitim programlarında fon sağlamak, teknolojik destek sunmak, yurt içi ve dışındaki kültür ve sanat faaliyetlerinde yer almalarını sağlamak ve maddi burs vermek amacıyla başlattığı 'Geleceğin Liderleri' kampanyası için koşacak. Akfen Gönüllüleri, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunarak eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekmeyi ve sosyal sorumluluk hareketine güçlü bir destek sunmayı hedefliyor.

Akfen Gönüllüleri ve TİKAV'ın bir araya geldiği bu bağış kampanyası, gençlerin eğitime erişmesini ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşması adına farkındalık yaratarak adımları eğitimde fırsat eşitliğine dönüştürecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversite öğrencilerine yönelik fırsatlar yaratarak, gençlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlayarak gençlerin geleceğine atılan bir umut adımı olacak.

Geçtiğimiz yıl da 46. İstanbul Maratonu'nda yer alan Akfen Gönüllüleri, TİKAV'ın Bireysel Gelişim Programı kapsamındaki 'Eğitimde Eşitlik' kampanyası için yürüttükleri bağış çalışmasıyla 4.328.075 TL tutarında destek toplamıştı. Bu bağışlar sayesinde Fırat Üniversitesi'nden 40 öğrenci, bir yıl boyunca burs imkanına sahip olurken aynı zamanda sertifikalı eğitim programlarına katılım fırsatı bularak kişisel ve akademik gelişimlerini güçlendirdi.

25 yılı aşkın süredir gençlerin hayallerine ve potansiyellerine eşlik ettiklerini belirten TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere gençlerin eğitim ve gelişim yolculuğuna destek vermek bizim en temel sorumluluğumuz. 'Geleceğin Liderleri' projesi ile öğrencilerimizin sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve kişisel anlamda da güçlenmesini, dünyaya güvenle açılmasını hedefliyoruz. Akfen Gönüllülerinin bu anlamlı projeye sağladığı destek bizim için çok değerli. Attıkları her adımın gençlerimizin geleceğine umut olarak döneceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

1999 yılından bu yana yürütülen Bireysel Gelişim Programı (BGP), özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversite öğrencilerine kişisel, sosyal ve akademik gelişim fırsatları sunarak onların hem bireysel hem de toplumsal hayata daha donanımlı şekilde katılmalarına katkı sağlıyor. Bu yıl maraton aracılığıyla toplanacak bağışlar, BGP kapsamında daha fazla öğrencinin bu imkanlardan yararlanmasını sağlayacak.

Bağışlar, Adım Adım ve İyilik Peşinde Koş platformları üzerinden gerçekleştirilecek. Kampanya, 17 Kasım tarihine kadar açık olacak ve dileyen herkes topladığı bağışlarla gençlerin geleceğine destek olabilecek.