Akdeniz foklarının botu çalındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz foklarının botu çalındı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Akdeniz foklarının botu çalındı

MUĞLA'da, Akdeniz fokları ve kum köpek balıkları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten Akdeniz Koruma Derneği'ne (AKD) ait zodyak bot, bağlı bulunduğu iskeleden çalındı.

MUĞLA'da, Akdeniz fokları ve kum köpek balıkları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürüten Akdeniz Koruma Derneği'ne (AKD) ait zodyak bot, bağlı bulunduğu iskeleden çalındı.

Muğla genelinde deniz koruma alanları, iklim değişikliği, Akdeniz foku, kum köpek balıkları, Marmaris semenderi, hayalet ağlar ve balıkçılık alanlarında çalışmalar yürüten AKD'ye ait zodyak bot, dün gece saatlerinde Marmaris ilçesinin Karacasöğüt Mahallesi'nde bağlı olduğu iskelede çalındı. Dernek yetkililerinin şikayeti üzerine, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Konuya ilişkin derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Derneğimize ait bot, Karacasöğüt'te çalınmıştır. Bölgede yaşayan takipçilerimizden konuyla ilgili bilgi sahibi olanların bize jandarmaya ya da Sahil Güvenlik ekiplerine haber vermelerini rica ediyoruz. İlginize çok teşekkür ederiz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Marmaris Akdeniz Muğla Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title