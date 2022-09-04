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Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı

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Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayin başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelen 46 din adamı ile ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Damadyan, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen ayini yönetti.

Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ile Van Müze Müdürü Fatih Arap izledi.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Akdamar Adası Van Gölü Van Güncel Haberler

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