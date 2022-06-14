AK Parti Sözcüsü Çelik: "Nerede Türkiye, nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyet açıktır"
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
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AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel