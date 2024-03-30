AK Parti Nusaybin'de Araç Konvoyuna Saldırı

AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, Nusaybin ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen araç konvoyunda yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Çelik ve parti teşkilatlarının yerel seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri araç konvoyuna saldırı yapıldığı bildirildi.

Saldırıyı kınadıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde her kesimden insanımızla bir araya gelerek seçim çalışmalarımızı bugüne kadar devam ettirdik. Bugün de araç konvoyu düzenledik. Konvoyumuza birkaç kişi tarafından araçlara zarar verecek şekilde saldırı düzenlendi. Hangi aday ve partiden olursa olsun çalışmalarını her zaman büyük bir olgunlukla karşılamışızdır. Buna rağmen herhangi bir parti ile ilişkilendirmediğimiz şahıslar tarafından konvoyumuza çirkin bir saldırı düzenlenmiştir. Kasıtlı bir şekilde bu eylemi yapan kişileri kınıyor, gerekli hukuki işlemlere başvurduğumuzu belirtmek istiyoruz."