AK PARTİ'Lİ YAZICI VESAYETÇİ YAPILARA MUAZZAM BİR TEMİZLİK YAPTIK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sosyal hayatı, siyasi hayata inişin travmatik uygulamalara yol açan vesayetçi yapıları, toplumsal mühendisliğe kalkışmış kimi kişi, kurum ve çevreleri milletten aldığımız güçle bertaraf ederek muazzam bir temizlik yaptık ve Türkiye'yi bugünkü duruma getirdik" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tekirdağ'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Yazıcı, Türkiye'nin seçimine günler kaldığını belirterek, "13 günümüz kaldı Türkiye'nin seçimine. Niye Türkiye seçimi diyoruz? Gerçekten bu seçim Türkiye için bir dönemeç. Aziz milletimizin en önemli kazanımlarından Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi 14 Mayıs seçimi. Gene bununla bağlantılı, 2'nci yüzyılın ki, biz ona Türkiye Yüzyılı diyoruz. 2'nci yüzyılın da ilk seçimi. Bir başka hususiyeti, çok partili demokratik hayatımızda iktidar değişiminin gerçekleştiği, tek parti yönetiminden çok partili çoğulcu sisteme geçisin seçiminin yapıldığı 1950 seçimleri de 14 Mayıs tarihinde yapılmış. Dolayısıyla bu kadar önemli iki hususiyetin birleşmiş olması 14 Mayıs 2023 seçimlerini tarihi anlamda da gerçekten çok kıymetli kılmaktadır. Ayrıca bu seçimde Türkiye'de milletten destek ve yetki istemek üzere kümelenmiş siyasi yapıların bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta kimi zaman 6'lı masa, kimi 7 oldu, 10 oldu. Herhalde 10'u da aştı, farklı katmanlar var. Görünür görünmeyen yancıları, destekçileri saymıyorum bir ittifak arasında geçecek olan bir seçim. Türkiye'de iş yapanlar var, bir de konuşanlar var. İş üretenler var, laf üretenler var. İş üreten kesimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadroları ve Cumhur İtifakı temsil etmektedir. Milletin önüne çıkarken hesap vermek üzere çıkarsınız, yetki istediğinizde gelecek zaman diliminde yapacaklarınızı veya Türkiye için hayal ettiğiniz sürece yapılması gerekenleri ön görülerinize ilişkin muhayyileniz olur, bunları anlatırsınız. Siyasal davranış biçimlerimizin en önemli unsurlarındandır çünkü bizler siyaseti genel başkanımız öncülüğünde milletimizin hukukunu korumak, burada milletten kastım 85 milyonun tamamıdır. Milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyo ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, refah seviyesini yükseltmek bir başka ifade ile sofrasında ki ekmeği büyütmek için yola çıkmış kadrolarız" dedi.

'MİLLET SANDIĞA GİDERKEN RASYONEL BİR MUHASEBE YAPACAK'

Milletin sandığa giderken rasyonel bir muhasebe yapacağını söyleyen Yazıcı, "Türkiye'nin dünya milletleri arasında üst düzey bir sınıfa yükselmesine yol açacak kazanımlardan söz etmeyeceğim ama en azından son 5-10 gün içerisinde biz ter dökerek bu ülkenin envanterine yeni araçlar kazanımı sağlamak suretiyle işte Karadeniz'de, Ereğli'deki gazı bulduk yer yüzüne çıkarttık ve gaz dağıtım şebekesine entegre ettik. ve yine Türkiye'nin hayali 50 yıllık, 70 yıllık hayali nükleer enerjinin ilk gaz yerleştirmesini sağladık ve nükleer enerji tesisi kimliğini kazandırdık. İnşallah nükleer ve gazda üretime başlayacak milletin hizmetine sunacağız. Bunlar maddi anlamda yaptığımız şeyler, bunun etkisinde sosyal hayatı, siyasi hayata inişin travmatik uygulamalara yol açan vesayetçi yapıları, toplumsal mühendisliğe kalkışmış kimi kişi, kurum ve çevreleri milletten aldığımız güçle bertaraf ederek muazzam bir temizlik yaptık ve Türkiye'yi bugünkü duruma getirdik" ifadelerini kullandı.

'SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK KADROLAR AK PARTİ'DE'

Bugün sorunların da olduğunu söyleyen Yazıcı, "Bugün sorunlarımız yok değil var, hayat dinamiktir. Sorunlar bitmez olacak, ama bunların üstesinden gelecek kadrolarda AK Parti kadrolarıdır, teşkilatlarımızı güçlendirmek suretiyle hep birlikte bu doğrultuda yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Milletimizin sandığa giderken, bir taraftan eleştirilerini elbette söyleyecek, sıkıntılarını elbette ki dile getirecek. Sandığa giderken keskin, iyi, rasyonel bir muhasebe yapacağını, yaptığını bugüne kadar uygulamaları böyle gördük. Dolayısıyla daha rasyonel oy kullanacağını, laf üretenlere değil, iş üretenlere ve iş üretenlerinde Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti kadroları, Cumhur İttifakı olduğunu da görmek suretiyle değerlendirme yapacaklarına inanıyoruz. Herşeyin sahibi millettir, tabi ki inanç değerlerimizi bir arada tutarak millet egemenliğin sahibidir. Biz de o egemenliği aziz milletimize nihaveten deruhte etmeye çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu, bunun ne kadar önemli olduğunu ve bu sorumluluk içerisinde kul hakkı, millet hakkı olduğunu idrakı içerisinde olan kadrolarız. Yürüyüşümüzü böyle sürdüreceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilatlar ile bir araya gelen Hayati Yazıcı, daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret etti. (DHA)