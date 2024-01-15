AK Parti'li Güler'den emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin açıklama
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Güler: Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin konuştu -AKTUEL
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel