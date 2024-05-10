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AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

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AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocukları için basın açıklaması yaptı. Grup, Filistin'de yaşanan soykırımın anne olmayı zorlaştırdığını belirtti ve İsrail'e ateşkes çağrısında bulundu.

Ak Parti Gümüşhane Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocukları için basın açıklaması yaptı.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, Filistin'de, Gazze'de ve Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmeği beklediklerini belirten Şeyhoğlu, "Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum, her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir." dedi.

Şeyhoğlu, BM Kadın Birimi'nin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının öldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100, peki ya sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor."

Şeyhoğlu, "Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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