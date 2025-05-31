AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Çankırı'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Önümüzdeki dönemde sivil, özgürlükçü, katılımcı, anlaşılabilir, milletimizin inancıyla, örfüyle, birlik beraberliğiyle özgürlüklerini artıran demokratik bir anayasayı hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alacağız." dedi.

Akbaşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çankırı'da yapılan yatırımları anlattı.

Türkiye'de güven ve istikrar ortamı içinde ekonomik orta vadeli programı hep beraber uyguladıklarını belirten Akbaşoğlu, "Birtakım sıkıntıların var olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız. Başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerimiz, çiftçilerimiz, işçilerimiz, esnafımız, bütün vatandaşlarımızın alım gücünü daha da artıracak, yukarıya çıkartacak çabanın içerisindeyiz." diye konuştu.

Yeni teşvik sisteminin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere farklı organize sanayi bölgelerine yatırımcıların gelmesi için hep birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ın Yakınkent Organize Sanayi Bölgesine yapılması düşünülen otomobil fabrikası açıklamasına ilişkin, "Hem Sayın Bakanımızla hem de Sayın Valimizle beraber koordinasyon içerisinde yeni yatırımların Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere farklı organize sanayi bölgelerimize de başka yatırımcıların gelmesi için hep birlikte uğraş veriyoruz. İşler tekemmül ettiğinde Bakanlığımızdaki süreçler de tamamlandığında Allah'ın izniyle Sayın Bakanımızla Çankırı'mızda icra edeceğimiz bir programla hep beraber bunların detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı'nın önemine değinen Akbaşoğlu, "Ekim 2023 itibarıyla yaklaşık bir buçuk yılı aşan süre önce temelden yüksekliği 92 metre olan bu barajı bitirdik. Barajın gövdesi tamamen bitmiş vaziyette. Elektrik üretecek bu barajımız, sulama imkanı da verecek. Kurşunlu, Ilgaz, Tosya, Kargı, Çorum Osmancık'a kadar Kurşunlu'dan yaklaşık 140-150 kilometre hat boyunca sağlı sollu arazileri sulayacak. Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayacak. Türkiye'ye, Çankırı'ya, Kastamonu'ya, Çorum'a çok büyük fayda sağlayacak." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"29 Mayıs'ı idrak ettik evvelsi gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe'den bir el salladı. Sayın Özgür Özel de oralara yakın yerden bir el sallamıştı. Neye? Bir kaçak pankarta. Boğaz içinden sarkıtılan bir kaçak pankarta, hırsızlığın ve yolsuzluğun yanında olduğunu deklare eder şekilde el salladı. İşte bizim farkımız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan neye el salladı? Yaklaşık 300 metre boyunda yüzen platform Boğaz'dan geçerek Filyos'a doğru... Orada mevcut doğal gaz üretimini iki misline çıkartacak büyük bir platform olarak fonksiyonlarını yerine getirmeye başlıyor. 2026 yılında mevcut doğal gaz üretimimizi iki misline çıkartacak. Onlar millete faydası olmayan, milleti kaosa sürüklemek isteyen işlerin peşinde koşarken, bizler AK kadrolar olarak dünya lideri, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olarak eser ve hizmetlerimize bir yenisini eklemenin davası, idraki ve azmi peşindeyiz elhamdülillah."

"Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye mutlaka gerçekleşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinden Devlet Bahçeli'nin inisiyatif alması ve davetiyle terörsüz Türkiye'ye yönelik adımlar atıldığının altını çizen Akbaşoğlu, "Silahların tamamen teslim edildiği, terörün tamamen ortadan kalktığı, teröre giden bütün ekonomik varlığın milletin cebine akacak şekle dönüşeceği, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet umdelerinden asla taviz vermeden, demokratik, özgürlükçü birbiriyle tam manasıyla kaynaşmış bir ve beraber güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde bölgemizde yeni bir istikrar adası olarak Türkiye'nin yarınlara daha güvenli bakacağı bir iklimi oluşturmanın adımlarını attık. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye mutlaka gerçekleşecek. Terör mutlaka sona erecek ve Türkiye adil ve merhametli yeni bir dünyanın kurulmasında öncü ülke olma rolünü hakkıyla ifa edecek." diye konuştu.

Yeni anayasa yapma çalışmaları

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki dönemde sivil, özgürlükçü, katılımcı, anlaşılabilir, milletimizin inancıyla, örfüyle, birlik beraberliğiyle özgürlüklerini artıran demokratik bir anayasayı hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alacağız. Bu konuda bütün siyasi partilerle de görüşüp darbe, vesayet anlayışının ruh ve manasını maalesef bünyesinde taşıyan, vesayetçi anlayışlardan arındırılmış olarak yepyeni sivil bir anayasayı hep beraber inşallah Meclisimizin iradesiyle gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönem bu manada her sahada büyük adımların atılacağı bir dönem olacak."

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve il koordinatörü Bilal Kırkpınar'ın da konuştuğu program, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.