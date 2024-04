AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İçimizdeki İrlandalılar haksız davranış içerisindeler

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar samimi olduğunu, Gazze konusunda, ezilen insanlar konusunda, mazlumlara yapılan zulümler karşısında ne kadar hassas davrandığını tüm dünya bilirken, maalesef içimizdeki İrlandalılar bunu seçim propagandası malzemesi yaparak Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve iktidarımıza, bizlere karşı haksız bir davranış içerisindedirler." dedi.

Elitaş, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Bayramlaşma Programı"nda partililere hitap etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden beri girdiği 18 seçimin 17'sinden birinci parti olarak çıkmayı başardığını belirten Elitaş, şöyle konuştu:

"Her sandık sonuçlarından sonra değerli Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz gelenek haline gelmiş balkon konuşmasını yaptı. Her balkon konuşması, 'nasıl demokrasi olur'un yolunu gösterdiği imza atılan bir konuşmaydı. 18 sandığın 17'sinde birinci çıkmayı başarmış, milletin gönlünü fethetmiş, onlarla beraber yürümekten gurur duyan bir teşkilatın lideri olarak hep bize seslendi. 18'inci sandık geldiğinde istediğimiz sonucu elde edemedik. Sonuçlar üzerinden, Cumhurbaşkanı'mızın 18. balkon konuşmasını ifade ettiği gibi milletimiz bize bir mesaj vermiştir. O mesajı anlama ve o mesajın doğrultusunda bundan sonraki hareketlerimizi devam ettirme yönünde mesajı aldığımızı ifade ettik."

İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini dile getiren Elitaş, şunları söyledi:

"Dünyanın neresine giderseniz gidin, mazlum milletlerin bulunduğu yerde, gelişmiş ülkelerin bulunduğu coğrafyada, halkla konuştuğunuz zaman Gazze'deki soykırıma karşı, orada yapılan zulme karşı 'kim en önce mücadele ediyor', 'kim en büyük tepkiyi gösteriyor' derseniz, dünyanın her yerinde Recep Tayyip Erdoğan adını duyarsınız. Gazze'de, Filistin'de, Türk'üm dediğiniz takdirde 'Recep Tayyip Erdoğan' diye size sarılan insanları görürsünüz. Ama maalesef özellikle bu seçim süreci içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı, AK Parti'ye karşı, icraatlarımıza karşı bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar samimi olduğunu, Gazze konusunda, ezilen insanlar konusunda, mazlumlara yapılan zulümler karşısında ne kadar hassas davrandığını tüm dünya bilirken, maalesef içimizdeki İrlandalılar bunu seçim propagandası malzemesi yaparak Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve iktidarımıza, bizlere karşı haksız bir davranış içerisindedirler. 31 Mart tarihinden sonra yine bu haksızlık devam etmektedir. Yine bu yanlışlık devam etmektedir. Hükümetimizi, Cumhurbaşkanı'mızı bu konuda iftira kampanyalarıyla zor durumda bırakmaya çalışan içimizdeki insanları da mübarek bayram vesilesiyle Allah rızası için sağduyuya davet ediyorum."

"Suçlu arama dönemi değil, mesajları anlama dönemindeyiz"

Elitaş, seçim süreci boyunca çok çalıştıklarını, Ankara'nın çeşitli ilçe ve beldelerini gezdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük gayret gösterdik. Gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe birlikte çalıştık, çabaladık, gayret gösterdik. Ama milletimizin takdiri bu, 'başımızın tacı' dedik. Bundan sonraki süreçte artık suçlu arama dönemi değil, mesajları anlama dönemindeyiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği talimat doğrultusunda 31 Mart seçimlerinde vatandaşımızın verdiği mesajları tahlil etmeye gayret ediyoruz. Hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz beyin jimnastiği yapıyoruz. Belki 200 tane sorun sayabilirsiniz, bunların 150-160'ı yereldir. Ama genel olan sorunları da yerel olan sorunları da değerlendirip, mesajları çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza sunacağımız rapor doğrultusunda bu mesajın ne olduğunu, çözüm yollarının da ne olduğunu sizlerle paylaşacağımızı ümit ediyorum."

"Milletin iradesinin sandığa yansımasını baş tacı ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle bayrama buruk girildiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldan bu yana zulüm yaşanan her yerde zulmedenlere "dur" dediklerini vurguladı.

Gazze'de yaşanan zulme uluslararası tüm platformlarda en gür sesle karşı çıktıklarını belirten Uygur, bundan sonra da bütün mazlumların umudu olmaya devam edeceklerini söyledi.

Uygur, AK Parti'nin girmiş olduğu her seçimde, her kritik eşikte, her kritik dönemeçte milletle hemhal olduğunu, milletle bağını koparmamış bir siyasi hareket olarak teveccüh gördüğünü dile getirdi.

31 Mart seçimlerinde milletin iradesinin sandığa yansımasını baş tacı ettiklerini vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte 31 Mart'taki seçim sonuçlarıyla alakalı değerlendirmelerimizi, analizlerimizi yapıp, bu zamana kadar nasıl milletimizle hemhal olduysak, nasıl milletimizle o gönül bağımızı koparmadıysak, eserlerimizi, hizmetlerimizi, politikalarımızı nasıl milletin talep ve beklentileri doğrultusunda oluşturduysak, bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla vazgeçmeden, mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ederek, milletimizin güçlü desteğiyle teşkilat mensuplarımızla ilk günkü aşkımız, ilk günkü heyecanımızla Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde o kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz."

"Birbirimize daha sıkı sıkıya kenetlenmeliyiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Filistin'de, Kudüs'te Müslümanların İsrail devletinin zulmü ve soykırımı altında zor bir bayram geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yakın coğrafyalarda, Müslüman kardeşlerimizin hayata tutunmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Daha dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları hayatını kaybetti, şehadet şerbetini içti. Bunun için güçlü olmalıyız, birbirimize daha sıkı sıkıya kenetlenmeliyiz. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize destek olmalı, yanında olmalı, bir olmalı, iri olmalı ve diri olmalıyız. Biz bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça Allah'ın izniyle bu ülkeye hizmet etmeye hep beraberce devam edeceğiz."

Şahin, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerde istediğimiz neticeleri elde edemedik. Oy oranı, belediye başkanlıkları açısından 2023 ve 2019 ile kıyasladığımızda ciddi kayıplar yaşadık. Ama Allah'ın izniyle buradan da hep beraberce daha da güçlenerek, daha da büyüyerek, yeni zaferlere yürüyeceğiz. Daha az uyuyacağız, daha çok çalışacağız, eksiklerimizi tamamlayacağız, hatalarımızı düzelteceğiz. Kırdığımız, incittiğimiz gönülleri onaracağız, doğrularımızın sayısını arttıracağız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkenin, bu ümmetin ve bütün mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz."

Herkesin yerel seçimlerden çıkarması gereken dersler olduğunu belirten Şahin, "Önümüzdeki seçimsiz 4 yılı hem ülkemize hizmet etmek için hem sorunlarımızı çözmek, toparlanmak, daha da güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanacağız. Bu kutlu yolculuğa, bu kutlu yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının katıldığı programda, partililer birbirleriyle bayramlaştı.