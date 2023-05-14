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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, oyunu Balıkesir'de kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, oyunu Balıkesir'de kullandı

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Balıkesir'de kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Balıkesir'de kullandı.

Uygur, oy vermek üzere eşi ve kızıyla Altıeylül ilçesindeki Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

Oyunu 1306 numaralı sandıkta kullanan Uygur, gazetecilere, vatandaşların yoğun olarak seçime katıldığını söyledi.

Vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Uygur, "Demokratik bir olgunluk içinde milletimiz geleceği hakkında yine en doğru kararı verecektir. Önemli bir seçim. Biz milletimizin sağduyusuna, ferasetine ve basiretine inanıyoruz. Milletimizin, Türkiye'miz ve geleceğimiz için en doğru kararı vereceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Uygur, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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