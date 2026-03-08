Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, kadınların emeği, sabrı ve merhametiyle topluma yön verdiğini belirtti.

Kadınların hayatın her alanında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Gürcan, kadının sadece bir günün değil hayatın her anının öznesi olduğunu vurguladı.

Gürcan, tarihin her döneminde kadınların fedakarlıklarıyla aileyi ayakta tuttuğunu, cesaretleriyle topluma yön verdiğini ve azimleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kadının olduğu yerde emek, umut ve dirayet vardır. Bir annenin duasında, bir öğretmenin gayretinde, bir emekçinin alın terinde ve bir kadının kararlı duruşunda bir milletin yarınları saklıdır. Toplumların gerçek gücü, kadınların hayatın her alanında varlık göstermesiyle ortaya çıkar. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere, sevgisiyle, emeğiyle ve mücadelesiyle hayatı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var
2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak

2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak