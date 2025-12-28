AK Parti Artvin İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Ak Parti Artvin İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, hesap veren bir siyaset anlayışı doğrultusunda muhasebe ve sorgulama amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çok sayıda krizle aynı anda mücadele edildiğini belirterek, buna rağmen devletin ve hükümetin kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte asrın depremleriyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Devlet Bahçeli bey ile Hatay'daki programını izlemişsinizdir. Depremin sıkıntıları, sonra enflasyon ve enflasyonla ilgili yaşadığımız sorunlar. Bir ülkenin etrafında saydığım beş altı madde yaşanırsa o ülkede neler tahrip olmaz ki? O ülkenin birliği noktasında çok ciddi sıkıntılar da yaşanabilir, beceriksiz iktidarlar iş başında olsa. Bu büyük olaylar karşısında Türkiye her türlü sıkıntının üstesinden gelecek çalışmaları gerçekleştiriyor."

Enflasyonu düşürmek için büyük bir mücadele verildiğini ifade eden Çelik, "Buna rağmen eğer Türkiye'de 455 bin konutun anahtarı vatandaşa veriliyorsa bu iktidarın, bu liderin millet içinde ifade ettiğini iyi düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Çelik, Terörsüz Türkiye düşüncesine herkesin katıldığını belirterek, "Terörsüz Türkiye'yi kim istemez? 40 yıldır, 50 yıldır bu milletin yaşadığı çileleri, sıkıntıları, ailelere düşen ateşi, yangını kim ölçebiliyor? Ölçmüyorsanız bilemezsiniz bunu. Türkiye, teknolojik anlamda terörün belini kıracak bütün enstrümanları elde ettikten sonra terörün üzerine giderek kendi toprakları içerisinde terörü kımıldamaz hale getirmiştir. Terörü bertaraf etmiştir." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk, uyuşturucu ve toplumsal çürümeye yol açan unsurlarla mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yolsuzluklar kim tarafından yapılıyorsa yakasına yapışılsın. Şu anda da yapışılıyor. Bir diğer konu, toplumsal çürümeye bizi götürecek uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklar. Bu konuda toplumu çürümeye götüren unsurlar kimin bahçesinde, kimin evinde, kimin sokağındaysa ayrım yapmaksızın üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Şu anda da gidiliyor. Çünkü aile bizim için çok önemli, toplum bizim için son derece önemli. Milletimizin geleceği açısından bu konuda en ufak bir taviz söz konusu değildir."

Toplantıda AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve Arhavi AK Parti İlçe Başkanı Maksut Çorbası da birer konuşma yaparak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.