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Finike'ye ikinci yat limanı geliyor

Finike'ye ikinci yat limanı geliyor
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Finike'de planlanan ikinci yat limanı projesinde fizibilite çalışmaları tamamlandı, uygulama aşamasına geçildi. Liman, uluslararası yat turizmine hizmet verecek ve Batı Antalya'nın ekonomisine katkı sağlayacak.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike'de yapılması planlanan ikinci yat limanı projesinde fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, proje hazırlıklarının ardından uygulama aşamasına geçildiğini bildirdi.

Finike'de planlanan ikinci yat limanı projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Uslu, yeni yat limanının yatlar ve mega yatlara hizmet verecek şekilde planlandığını belirtti.

Yeni yat limanının hizmete alınmasıyla mevcut limanın balıkçı barınağı, günübirlik gezi tekneleri ile ilçe sakinlerinin teknelerini bağlayabileceği yerel bir marina olarak kullanılacağını ifade eden Uslu, böylece Finike'nin biri uluslararası yat turizmine, diğeri ise yerel denizciliğe hizmet verecek iki limana kavuşacağını kaydetti.

Yatırımın deniz turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Uslu, Batı Antalya'nın ekonomik potansiyelini artıracağını, yeni istihdam alanları oluşturacağını ve vatandaşların denizle daha güçlü bağ kurmasına imkan sunacağını belirtti.

Finike'nin deniz turizmi, yatçılık ve mavi ekonomi alanında Akdeniz'in önemli merkezlerinden biri olacağını ifade eden Uslu, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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