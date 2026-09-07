Yerli teknoloji için seferberlik çağrısı

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da ( Ovp ) Ar-Ge, teknoloji girişimciliği ve yüksek katma değerli teknoloji ihracatına yönelik vurgulara işaret ederek, kendi teknolojisini geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye hedefi için ortak seferberlik anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın ardından yeni OVP'de de yapay zeka, ileri teknolojiler, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağına dair hedeflerin güçlü biçimde yer aldığına işaret etti.

Bu durumu, devletin yapay zeka konusundaki kararlılığını göstermesi açısından son derece önemli bulduklarını ifade eden Küçükşabanoğlu, "Yapay zekanın artık yalnızca teknoloji politikalarının değil, kalkınma, üretim, istihdam ve küresel rekabet politikalarının da temel unsurlarından biri olarak ele alındığını görüyoruz." dedi.

Küçükşabanoğlu, OVP'de teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması ve uluslararası rekabetçiliğin artırılması amacıyla Ar-Ge temelli yatırımların ve yenilikçi girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik güçlü bir yaklaşım ortaya konulduğunu dile getirdi.

Programda yapay zekanın siber güvenlik, otonom sistemler, kuantum teknolojileri, uzay ve uydu teknolojileri, çip, blokzincir ve robotik gibi derin ve ileri teknoloji alanlarıyla önceliklendirilmesinin önemini vurgulayan Küçükşabanoğlu, şöyle konuştu:

"Yapay zeka artık yalnızca bir teknoloji meselesi değildir. Ekonomiden milli güvenliğe, eğitimden üretime, kamu yönetiminden uluslararası rekabete kadar ülkelerin geleceğini doğrudan etkileyen stratejik bir güç alanıdır. Bu nedenle yapay zekanın devletimizin önümüzdeki dönem yol haritasında açık biçimde öncelikli alanlar arasında yer alması çok kıymetli. Türkiye olarak yalnızca dünyada geliştirilen teknolojileri kullanan ve tüketen bir ülke olmayı yeterli görmemeliyiz. Kendi teknolojisini geliştiren, girişimlerini küresel ölçekte büyüten, fikri mülkiyet üreten ve teknolojisini dünyaya ihraç eden bir Türkiye hedeflemeliyiz. OVP'de Ar-Ge'ye, teknoloji girişimciliğine ve yüksek katma değerli teknoloji ihracatına verilen önem bu açıdan çok değerlidir."

"En büyük rekabet alanlarından biri nitelikli insan kaynağı olacak"

Küçükşabanoğlu, OVP'de yapay zeka, siber güvenlik, savunma sanayisi ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik lisansüstü eğitimlerin desteklenmesi ile kamu-üniversite-özel sektör işbirliğinde eğitim programlarının yaygınlaştırılmasının da önemine dikkati çekti.

En büyük rekabet alanlarından birinin nitelikli insan kaynağı olacağını dile getiren Küçükşabanoğlu, gençleri çağın gerektirdiği gibi bilgi ve yetkinliklerle yetiştirmenin, Türkiye'nin geleceğine yapılabilecek en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerine ulaşabilmesi için bütün paydaşların ortak hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Yapay zeka çağında ülkeler arasındaki rekabetin her geçen gün hızlandığının altını çizen Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde devletimiz orkestranın şefi olmalı, özel sektörümüz, üniversitelerimiz, akademik camiamız ve sivil toplum kuruluşlarımız aynı hedef doğrultusunda kenetlenmelidir. Devletimizin ortaya koyduğu vizyonu hep birlikte sahiplenmeli, yapay zeka ve ileri teknolojiler konusunda ülke olarak ortak bir seferberlik anlayışıyla hareket etmeliyiz. Dernek olarak yaklaşık 7 yıldır yapay zekanın yalnızca teknolojik değil ekonomik, toplumsal ve stratejik bir dönüşüm olduğunu vurguluyoruz. Türkiye'nin bu dönüşümü yalnızca takip eden değil, yön veren ülkelerden biri olması gerektiğini savunuyoruz. Yüz yılını geride bırakmış Türkiye olarak bilimde, teknolojide ve yapay zekada dünyanın ön saflarında yer almalı ve iddiamızı ortaya koymalıyız. Önümüzde önemli bir fırsat penceresi bulunuyor. Yapay zeka çağının yalnızca takip edenlerinden değil, yön veren ülkelerinden biri olabiliriz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu vizyonun ortaya konulmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. AIPA olarak devletimizin ortaya koyduğu hedeflere katkı sunmaya ve Türkiye'nin yapay zeka yolculuğunda üzerimize düşen sorumluluğu almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA