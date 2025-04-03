Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde açılan "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" pankartı nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadeleri yer aldı.