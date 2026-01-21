Aile Sağlığı Çalışanlarından Adalet Talebi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Birinci basamak sağlık çalışanları "vergide ve gelirde adalet" talebiyle 54'üncü kez ses yükseltti. Okmeydanı'ndaki Mahmut Şevket Paşa Aile Sağlığı Merkezi önünde gerçekleştirilen eylemde yapılan açıklamada "Bankalarda milyarlarca lirası olanlar değil, Türkiye'nin en büyük holdinglerinin en zengin patronları değil, asgari ücreti masada bahşiş olarak bırakanlar değil biz aile hekimleri vergi rekortmeniyiz. Yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş Aile Sağlığı çalışanı 2 ay sonra yüzde 20, 6 ay sonra yüzde 27 vergi ödemeye başlayacak" denildi. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına uygulanan vergi oranı üst sınırı yüzde 15'e çekilmesi talep edildi. Mahalle sakinleri de eylemde destek açıklaması gerçekleştirdi.

Birinci basamak sağlık çalışanları olan Aile Sağlığı Merkezi çalışanları "Vergide ve Gelirde Adalet" talebiyle Okmeydanı'nda yer alan Mahmut Şevket Paşa Aile Sağlığı Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi. "Vergi oranı üst sınırı yüzde 15 olana dek her çarşamba süresiz eylemdeyiz" yazılı pankartın açıldığı eyleme mahalle sakinleri de destek verdi. Eylemde İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın ortak açıklamasını İTO Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Turan Karakaş okudu.

"Paradan para kazananlar daha da zenginleşirken, bu ülkenin üreteni, çalışanı, sağlığını koruyanı, emekçisi emeklisi hep birlikte giderek daha da yoksullaştık"

Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının "gelirde ve vergide adalet" talebini 2 yıldır dile getirdikleri ancak sonuç alınamadığının ifade edildiği açıklamada, "Bu 2 senede paradan para kazananlar daha da zenginleşirken, bu ülkenin üreteni, çalışanı, sağlığını koruyanı, emekçisi emeklisi hep birlikte giderek daha da yoksullaştık...Milyarderler çeşit çeşit yollarla vergi ödemezken, faizle günde 100 bin lira kazanandan yüzde 15 vergi kesilirken yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş Aile Sağlığı çalışanı 2 ay sonra yüzde 20, 6 ay sonra yüzde 27 vergi ödemeye başlayacak. Anormal vergi kesintileri ile Ocak ayı zammı Mart ayında kaybolacak ve her ay daha fazla vergi ödemeye ve düşük ücret almaya devam edeceğiz" denildi. Sağlık meslek örgütlerinin açıklamasında şu görüşler dile getirildi:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce Aile Sağlığı Merkezleri vergi rekortmenleri ile dolup taştı. Bankalarda milyarlarca lirası olanlar değil, Türkiye'nin en büyük holdinglerinin en zengin patronları değil, asgari ücreti masada bahşiş olarak bırakanlar değil mahallelilerimiz, emeklilerimiz, işçilerimiz, asgari ücretle ayın sonu değil ortasını getirmekte zorlanan vatandaşlarımız, biz aile hekimleri vergi rekortmeniyiz. Yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığı ülkemizde toplam geliri 400 bin lira olan çalışandan yüzde 25 vergi kesiliyor. Milyarderler çeşit çeşit yollarla vergi ödemezken, faizle günde 100 bin lira kazanandan yüzde 15 vergi kesilirken yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş Aile Sağlığı çalışanı 2 ay sonra yüzde 20, 6 ay sonra yüzde 27 vergi ödemeye başlayacak. Anormal vergi kesintileri ile Ocak ayı zammı Mart ayında kaybolacak ve her ay daha fazla vergi ödemeye ve düşük ücret almaya devam edeceğiz.

"Bizi vergiyle yoksullaştırdı, bizden aldığını zenginin eline tutuşturdu"

2 yıldır 'Vergide ve Gelirde Adalet' diyoruz. Bu 2 senede paradan para kazananlar daha da zenginleşirken, bu ülkenin üreteni, çalışanı, sağlığını koruyanı, emekçisi emeklisi hep birlikte giderek daha da yoksullaştık. Finansın başkenti İngiltere'den apar topar getirtilen Mehmet Şimşek ve ekibinin vergi politikaları bizi daha da yoksullaştırdı. Mehmet Şimşek İngiltere'den derebeylerinin yoksula uyguladığı salma vergiler ile gelmiş. Bu 2 senede bizi vergiyle yoksullaştırdı, bizden aldığını zenginin eline tutuşturdu.

"Tedavimiz için gerekli ilaca paramız yetmiyorsa bunun nedeni bizim vergilerimizin bizim için değil zenginin daha da zenginleşmesi için harcanmasındandır"

Oysa bu ülkenin üreteni, çalışanı, emek vereni bizlerin vergileri bizim için harcanmalıydı. Hastanelerden aylarca randevu alamıyorsak, Aile Sağlığı Merkezlerinde kalabalıkta 2 saat sıra bekleyip doktorumuzla 5 dakika görüşebiliyorsak, tedavimiz için gerekli ilaca paramız yetmiyorsa bunun nedeni bizim vergilerimizin bizim için değil, bir avuç etmeyen zenginin daha da zenginleşmesi için harcanmasındandır. 2 yıldır söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz çünkü bu 2 yılda mahallelerimizde halkımızla birlikte gördük ki giderek daha da fakirleşiyor, giderek daha sağlıksız hale geliyor, hastalanıyor, çare bulamıyor tükeniyor ve ölüyoruz.

"Salgına neden olan hastalığın aşısı var ancak satın almadığımız için sağlığımızı koruyacak aşıya ulaşamadık"

1 aya yakındır grip salgınının içindeyiz. Bu salgına neden olan hastalığın aşısı var ancak satın almadığımız için sağlığımızı koruyacak aşıya ulaşamadık. Şimdi de Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri dolup taşıyor. Oysa sadece bir Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından toplanan vergi ile tüm mahallemizin ihtiyacı olan aşı fazla fazla alınabilirdi.

Vergilerimiz bizim için kullanılsa açlık sınırının neredeyse yarısı olan 20 bin lira emekli maaşından raporlu ilaçlarımız için binlerce lira kesilmezdi. Okullarda çocuklarımızın önüne bir tas çorba, bir bardak su koyabilirdik.

"2 yıldır söylüyoruz, bizden topladığınız vergileri özel hastanelere teşvik için değil bizim sağlımız için harcayacaksınız"

2 yıldır söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz, bizim vergilerimizi bizim için harcayacaksınız; bizden topladığınız vergileri özel hastanelere teşvik için değil bizim sağlımız için harcayacaksınız; bizden topladığınız vergileri çocuklarımıza kreş, okul için harcayacaksınız; günde 100 bin lira kazanan faizciden yüzde 15 vergi alırken, yoksulluk sınırı altında çalışandan yüzde 5 vergi almayacaksınız.

"Vergide ve gelirde adalet istiyoruz; bunun sağlığımızı ve canımızı korumak için şart olduğunu biliyoruz"

Ekonomik kriz bahanesinin ardına saklanarak 2 yıldır yoksuldan alıp zengine veriyorsunuz. Ekmeğimizden, suyumuza, ilacımızdan defter kitabımıza her şeyden vergi alıyorsunuz. Her gün yeni bir vergi almanın yolunu buluyor ama bizim için parmağınızı kıpırdatmıyorsunuz. Sizin yüzünüzden barınamıyor, beslenemiyor, geçinemiyor hastalanıyor tedavi bile olamıyoruz. Biz bu ülkenin emekçileri, emeklileri, halkı için vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Bunun sağlığımızı ve canımızı korumak için şart olduğunu biliyoruz. Gelirde ve vergide adalet sağlanması, toplumun sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için söz söylemeye, mücadele etmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz"

Mahalle sakinlerinden destek açıklaması

Eylemde mahalle sakinleri de açıklamada bulundu. Açıklamayı mahalle sakinlerinden Eyüp Hüseyin Hançer okudu. Açıklamada, "Bizler bu mahallede yaşayan emekli ve yaşlı vatandaşlar olarak derin yoksulluk içinde her şeyimizi kısıtlayarak yaşamaya çalışıyoruz. Birçok hastalıklarımız için hastanelerden aylarca randevu bulamıyor mağdur oluyoruz. Her türlü sağlık sorunlarımız için kolayca ulaşabildiğimiz sorunlarımıza çare bulduğumuz Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına destek olmak için buradayız. Halk olarak sağlık çalışanlarının haklı eylemlerini, adalet isteyen taleplerini destekliyoruz yanlarında yer alıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile Sağlığı Merkezlerinde kısmen paralı hale getirilmesi, kamu hastanelerinde halktan alınan ücretlerin on kat artırılması, sıkça kullanmak zorunda kaldığımız ağrı kesici, mide ilaçları, antibiyotiklere getirilen kısıtlamalar yüzünden ilaçlarımızı cepten ödemek zorunda kaldığımız bilinsin istiyoruz.

Artık nefes alacak halimiz kalmadı, ev kiralarını ödeyemez hale geldik. Et, süt, yumurta, meyve, sebze gibi temel besinleri almakta zorlanıyoruz. Temizlik malzemesi ve giyim bile almak zorlaştı. Şimdi ilaçlara sağlığa erişmemiz zorlaştırılıyor. Günlerdir hastanelerden randevu alamıyoruz, tetkikler için aylar sonra randevu veriliyor özel hastaneler gitmeye zorlanıyoruz"