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Ağrı'da Yoğun Sis Nedeniyle Zincirleme Kaza: 19 Yaralı

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Ağrı'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 9 araç karıştı ve 19 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol bir süre trafiğe kapatıldı.

1)AĞRI'DA YOĞUN SİSTE ZİNCİRLEME KAZA; 19 YARALI

AĞRI'da  yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otombilin bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda bulunan 19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, orta refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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