Ağrı'da Traktör ile Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Y. idaresindeki 21 ADF 671 plakalı traktör, Ağrı-Tutak kara yolunun Aşağıköşk köyü mevkisinde, M.K'nin kullandığı 04 AAB 753 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki A.K, F.A ile S.S yaralandı.
Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel