Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile traktör çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tutak ilçesinde Ağrı - Van Karayolu Aşağı Köşk Köyü Kavşağında meydana gelen kazada, Garip Yıldız idaresindeki 21 ADF 671 plakalı traktör ile Mehmet Kılıç idaresindeki 04 AAB 753 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Kılıç, Fevziye Akın ve Seher Sarıçınar yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI