Ağrı Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Hazal Aras kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hazal Aras 24 bin 767, AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın 16 bin 472 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 97,86 )

Aras'ın öz geçmişi

1975 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Hazal Aras, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

31 Mart 2014 yerel seçimlerinde DBP'den Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra yerine görevlendirme yapıldı.

Aras, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.