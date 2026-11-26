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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin, "Vatandaşlarımıza uyguladıkları orantısız müdahale nedeniyle Gürcistan hükümetini özür dilemeye davet ediyoruz. Mazlum Filistin halkının sesi olan Beşiktaş taraftarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Filistin bayrağı açtıkları için Beşiktaşlı taraftarlarımıza yapılan müdahaleyi asla kabul etmiyoruz! Bayrak açmak suç, mazlumun yanında durmak kabahat değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun, Türk vatandaşlarına el uzatılmasına mani olmak da, diplomatik ve siyasi süreçlere nezaret etmek de hükümetimizin görevidir. Vatandaşlarımıza uyguladıkları orantısız müdahale nedeniyle Gürcistan hükümetini özür dilemeye davet ediyoruz. Mazlum Filistin halkının sesi olan Beşiktaş taraftarımızın yanındayız."

Kaynak: ANKA