Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu, fon skandalında yaklaşık 6 kamu kurumunun adının açıklanmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu, fon skandalında yaklaşık 6 kamu kurumunun adının açıklanmasını istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı'nın yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali var sözünü hatırlattı. Ağıralioğlu, bu kurumların hangileri olduğunu ve denetim mekanizmalarının neden işlemediğini sordu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Ak Parti'nin Ekonomi İşleri Başkanı, fon skandalıyla ilgili kendi ağzıyla söylüyor: 'Yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali var'. Şimdi milletimiz adına cevap bekliyoruz: Altı kamu kurumu hangileridir? Denetim mekanizmaları neden işlememiştir? İhmaller ne zaman tespit edilmiştir? Suistimal iddialarıyla ilgili hangi soruşturmalar başlatılmıştır? ve en önemlisi, bu ihmallerin bedelini kim ödeyecektir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından fon krizine lişkin şu açıklamada bulundu:

"AK Parti'nin Ekonomi İşleri Başkanı, fon skandalıyla ilgili kendi ağzıyla söylüyor: 'Yaklaşık 6 kamu kurumunun ihmali var. Bazı kamu görevlilerinin ağır ihmali, bazı kurumların yönetiminde ise ihmal ve suistimal var'. Peki, soralım o halde: Bu altı kurum hangileridir? Bu kurumların yöneticilerini kim atamıştır? Hangi ölçülerle, hangi kriterlerle o makamlara getirilmişlerdir? Liyakat mi aranmıştır, sadakat mi? Ehliyet mi esas alınmıştır, siyasi yakınlık mı? Bir kamu görevlisinin ihmalini konuşurken, o kamu görevlisini o makama getiren iradeyi konuşmayacak mıyız? Denetim görevini yerine getirmeyenlerin hesabını sorarken, onları denetlemekle sorumlu olanların hesabını sormayacak mıyız? Devlet yönetiminde sorumluluk yalnızca imza atanların değil, o imza yetkisini verenlerin de sorumluluğudur.

"BU İHMALLERİN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK"

Şimdi milletimiz adına cevap bekliyoruz: Altı kamu kurumu hangileridir? Denetim mekanizmaları neden işlememiştir? İhmaller ne zaman tespit edilmiştir? Suistimal iddialarıyla ilgili hangi soruşturmalar başlatılmıştır? ve en önemlisi, bu ihmallerin bedelini kim ödeyecektir? Bizim devlet anlayışımızda makamlar, siyasi sadakatin mükafatı değil, millete hizmetin emanetidir. Anahtar Parti iktidarında kamu görevlerine atamalarda esas olan siyasi yakınlık değil, ehliyet ve liyakat olacaktır. Görevini ihmal eden kim olursa olsun hesap verecek; o makama hangi gerekçeyle getirildiği de sorgulanacaktır. Devletin itibarını korumak, yanlışları örtmekle değil, yanlış yapanlardan hesap sormakla mümkündür. Unutulmasın! Devlet kimsenin şahsi mülkü değildir. Devlet milletindir. Makam emanettir. Yetki sorumluluktur. Liyakat ise devlet yönetiminde bir tercih değil, mecburiyettir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 396 sitede yayınlandı.
Gebze'de ocak ayında kurşunlanan restorana yine saldırı! 53 yaşındaki iş yeri sahibi öldü

Ocakta kurşunlanmıştı! Bu kez iş yeri sahibi kurtarılamadı
Ronaldo'nun ellerini görenler aynı soruyu sordu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
'Bunlar beni tanımıyor' diyen fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraktı

'Bunlar beni tanımıyor' diyen çoban! 18 yıl sonra işte son hali
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Katil gizemli canlı bu kez fotokapana takıldı
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti

Türk atçılığında bir devir kapandı!

Meghan Markle, çocuk istismarıyla suçlanan babasını çocuklarını korumak için hayatından çıkardığını söyledi

Meghan Markle, çocuklarını korumak için babasını hayatından sildi
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
CHP'li Öztrak'tan Özel ve ekibine ağır suçlama! 'CHP'nin TBMM hesaplarını boşalttılar'

CHP'nin ağır topundan Özel'i çıldırtacak suçlama