Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Bebek Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilde bulunan bir bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı.
M.Y. (27) idaresindeki 03 AL 462 plakalı otomobil, Bolvadin- Emirdağ kara yolunun 35. kilometresinde, A.A. (61) yönetimindeki 41 AID 802 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü M.Y. ile otomobildeki Ş.Y. (26) ile H.E.Y. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.