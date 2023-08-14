Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 33'e yükseldi

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada midibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazanın kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Yaralı sayısı 33'e yükseldi.

Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 33'e yükselirken, kazanın kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edildi.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ç. idaresindeki 03 HM 749 plakalı işçileri taşıyan midibüse kavşaktan geçtiği sırada M.B. yönetimindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan iki araçta kontrolden çıkarak, yol ortasına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslar ile yaralılardan 22'sini Emirdağ Devlet Hastanesine, 7'sini Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, 4'ünü ise Eskişehir'deki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından karayolunda trafik bir süreliğine tek yönlü olarak sağlandı.

Araçların devrilip sürüklendikleri an kamerada

Yaşanan kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. İlk belirlemelere göre kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı iddia edilen kazada kamyonetin hızla girdiği kavşakta midibüse çarpması, ardından iki aracın da yol ortasına devrilerek sürüklendikleri görülüyor.

Yaralanan 22 kişinin hastanede yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri belirtilirken, diğerlerinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, devrilen araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. - AFYONKARAHİSAR