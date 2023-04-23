AFYONKARAHİSAR'DA KAZA: 5 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında, AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Ferda Ertürk'ün içinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün gece Dinar merkezdeki Park Kahvesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Afyonkarahisar 4. sıra milletvekili adayı Ferda Ertürk'ün içinde bulunduğu A.E.'nin kullandığı 06 CGB 803 otomobil ile A.B.'nin kullandığı 20 AIU 480 plakalı otomobil çarpıştı. Ertürk ve bulunduğu araçtaki 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi ise hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Ferda Ertürk kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, diğer araçtaki 5 kişi de Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde iki aracın kavşakta çarpışmaları yer aldı. (DHA)