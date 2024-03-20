Afyonkarahisar'da hükümlü cezaevine götürüldü
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu A.H.T'yi Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki uygulamada durdurulan yolcu otobüsünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.