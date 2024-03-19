Afyonkarahisar'da geyik kazası: 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs geyiğe çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geyiğe çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
G.Ş. (33) idaresindeki 20 ZR 255 plakalı minibüs, Çevrepınar köyü mevkisinde yola çıkan geyiğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü G.Ş. ile araçtaki N.Ş. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ölen geyik için Milli Parklar Müdürlüğüne gerekli bilgilendirmenin yapıldığı bildirildi.