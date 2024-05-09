Afyonkarahisar'da Asayiş Çalışmaları Hakkında Bilgi Verildi

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yiğitbaşı, valilikte düzenlenen toplantıda, 14 Nisan-7 Mayıs arasında 1.556 genel asayiş olayı meydana geldiğini, bunların yüzde 87'sinin aydınlatıldığını belirtti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ve hırsızlık olaylarında yüzde 25'lik azalma olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu olayların aydınlatma oranı yüzde 94'e yükselmiştir. Bu dönem içerisinde 3 kasten adam öldürme olayı meydana gelmiştir. Yakalanan 8 şüpheli adli birimlere teslim edildi. Bunların 5'i tutuklanmıştır. Araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Dönem içerisinde kasten öldürme suçundan aranan 321 şüpheli yakalanmış, 90'ı cezaevine teslim edilmiştir. Trafik denetimlerinde 4.171 kişi ile 1.647 araç sorgulandı."

"Uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı"

Yiğitbaşı, yaz aylarında düğünler ve asker uğurlama törenlerinde eğlence maksatlı silah atılmaması için uyarılarda bulunarak polis ve jandarma ekiplerince gerekli önlemlerinin alınacağını ifade etti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 49 olayın meydana geldiğini, bunların yüzde 90'ının aydınlatıldığını aktaran Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele kapsamında 7 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, 7 yabancı uyruklu kişi de sınır dışı edildi. Uyuşturucuyla mücadelede ise 76 olaya müdahale edildi. Adli işlem yapılan 67 şüphelinin 17'si tutuklandı. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 28 olayda ise 32 şüpheli yakalandı. Bunların 2'si tutuklandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda gerçekleştirilen 9 operasyonda 2 organizatör yakalandı. Ayrıca, yakalanan 40 düzensiz göçmenden 8'i geri gönderme merkezine sevk edildi."

Yiğitbaşı, trafik denetimlerinde 54 bin 991 aracın kontrol edildiğini vurgulayarak, 291 yaralamalı ve 2 ölümlü kazanın meydana geldiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Trafik Haftası kapsamında Afyonkarahisar'da 40 yılın üzerinde kazaya karışmayan şoförler Sargül Güngör ve İsmail Hakkı Bursalıoğlu ile başarılı trafik personellerine sertifika takdim edildi.

Sürücüler Sargül ile Bursalıoğlu, kaza yapmamalarını trafikteyken dikkatli araç kullanmaya, uykusuz direksiyona geçmemeye ve telefon kullanmamaya bağladı, bu konuda sürücülere uyarıda bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da katıldı.