Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da aranan şüpheliler yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da yapılan çalışmada, aranan 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emirdağ Güvenlik Yakalama Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title